​Coronavírus. Alemanha a meio gás não escapará a recessão

As ruas estão praticamente desertas. É assim um pouco por toda a Europa e a Alemanha não é excepção. Grupos de mais de duas pessoas foram proibidos por causa do novo coronavírus. A maior parte das pessoas segue os conselhos do governo alemão e fica em casa. Só supermercados, drogarias, tabacarias e farmácias estão abertos - o essencial. O resto tem as portas fechadas: lojas de pronto-a-vestir, serviços de telecomunicações, ginásios, restaurantes. Nas montras, o aviso: “Também nós tivemos de fechar por enquanto a nossa loja”.

No entanto, a renda continua por pagar, tal como os salários, a água, a luz, possíveis créditos ao banco, o seguro. As faturas acumulam-se. Sem clientes, o dinheiro não entra na caixa - até quando, não se sabe. “Para conter o risco de infeção podem ser necessárias medidas de isolamento que durem mais tempo, o que levará a uma maior quebra das vendas nas empresas. Por isso, é importante que haja medidas apropriadas para garantir a liquidez e que se concedam créditos de apoio às empresas”, lembra Markus Demary, do Instituto da Economia Alemã, em Colónia.

Recessão é inevitável Não é só o comércio a passar por problemas. A imprensa alemã noticia a suspensão da produção em cada vez mais fábricas, como forma de prevenção. É mais do que certo que a Alemanha vai entrar em recessão, segundo Björn Bremer, do Instituto Max Planck para o Estudo das Sociedades - a única coisa que não se sabe é quão grave será. Isso “dependerá de muitos factores, incluindo do tempo necessário para conter a pandemia”, diz o investigador. As últimas previsões do Instituto para a Economia Mundial de Kiel indicam que, se a situação continuar assim até ao final de abril, o Produto Interno Bruto da Alemanha deverá encolher 4,5%. Mas, se o cenário se mantiver até agosto, a estimativa é de uma quebra de quase 9%. Preocupada, a chanceler Angela Merkel prometeu apoios às empresas e aos trabalhadores independentes. “O governo está a fazer todos os possíveis para diminuir o impacto económico e, sobretudo, para preservar os empregos”, assegurou Merkel na semana passada, num discurso à nação inédito, a sublinhar a gravidade da situação - em 14 anos de mandato, foi o único discurso proferido pela chanceler fora da altura do Ano Novo. Novo paradigma: o fim do "schwarze Null” Uma das prioridades do executivo alemão é garantir que as empresas tenham acesso rápido e descomplicado a financiamento. Por outro lado, assegurar que ninguém é penalizado por não ter dinheiro para pagar a renda da casa ou da loja. Há ainda planos para um fundo de emergência de 500 mil milhões de euros para salvar empresas em risco de falência, à semelhança do que foi feito depois da crise financeira de 2008, para salvar bancos. Isso inclui a possiblidade de estatização parcial dessas empresas. Mas todas estas medidas têm um preço. O governo alemão vai quebrar uma regra até aqui considerada intocável: o chamado “schwarze Null”, o défice zero nas contas públicas. “Para a política económica alemã, é evidente que tem de haver uma mudança de paradigma”, afirma o investigador Björn Bremer.