Coronavírus. Associação de Agentes de Futebol prevê cortes nos salários dos jogadores

Artur Fernandes, presidente da Associação Nacional de Agentes de Futebol (ANAF), avisa que os jogadores sairão prejudicados desta paragem no futebol, considerando que estes não irão melhorar os seus contratos e que os próximos tempos não serão fáceis de ultrapassar.



“Nada de bom virá depois de uma calamidade como esta. Ninguém espere que o mercado seja muito melhor, que aconteçam melhores transferências, que os jogadores vão para uma posição muito melhor do que aquela que estão. O problema é tão grave e tão abrangente no mundo que as previsões no futebol são também as piores. Vamos ter esperança que a situação passe o mais rápido possível, porque quanto mais tempo demorar maior é a dimensão da catástrofe económica. Para o futebol vai ser tão mau como para todas as outras áreas”, afirma.