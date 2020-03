Coronavírus. Jorge Jesus cumpre quarentena em Portugal

Veja também:

Jorge Jesus chega a Portugal esta terça-feira para cumprir o período de quarentena na sua casa. O susto provocado pelas dúvidas na despistagem da infeção pela Covid-19 influenciou nesta decisão. O treinador português fez três testes e só ao terceiro teve a certeza de que não está infetado.

O futebol no Brasil está suspenso, por tempo indeterminado, e Jorge Jesus será acompanhado pelos seus adjuntos portugueses. De acordo com a imprensa, o regresso do treinador a Portugal não trava as negociações com o Flamengo para a renovação de contrato. Campeão brasileiro e vencedor da Copa dos Libertadores, na época passada, Jesus já venceu as supertaças sul-americana e brasileira, esta temporada.

Jesualdo Ferreira, que orienta o Santos, adiou para os próximos dias uma decisão quanto a um eventual regresso a Portugal.