Coronavírus. Bruno Alves segue conselhos de nobel da medicina para se manter em forma

Parma, comuna italiana da região da Emília-Romanha, com perto de 180 mil habitantes. A cidade, no norte de Itália, está como todo o país transalpino, em isolamento devido ao novo coronavírus que já vitimou mortalmente mais de 5 mil italianos.

Bruno Alves descreve o cenário da sua cidade, comum ao país onde reside há dois anos: “A situação aqui está bastante difícil. As regras são bastante duras e apertadas, como tem que ser, devido a este vírus. Há pouca gente na rua. As pessoas estão a cumprir bem as recomendações. Permanecem em casa e só saem para ir ao supermercado, farmácia e pouco mais. Há pouco tempo ainda era permitido dar pequenos passeios mas agora não”.

As conversas com Cristiano Ronaldo

Bruno Alves não pode sair de Parma por imposição do clube e devido as restrições de circulação internacional. Já Cristiano Ronaldo que atua na Juventus, encontra-se na Madeira. O jogador madeirense viajou antecipadamente e permanece no arquipélago. Bruno Alves, amigo de longa data de Cristiano Ronaldo, mantém contatos telefónicos habituais com a estrela da Juventus.

“Falo muitas vezes com o Cristiano e basicamente abordamos temas de saúde. Também falamos sobre jogos do campeonato italiano. O Cristiano está bem, a cuidar dele e da família, na Madeira. Ele tem a mentalidade de se cuidar bem e ter mais saúde porque isso representa ter mais qualidade de vida. O Cristiano é um exemplo para todos nós. Além disso, tem uma ligação muito grande com o nosso país e com os problemas da sociedade e transmite sempre uma mensagem positiva para todos”, refere Bruno Alves