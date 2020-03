Bruno Alves aceita corte salarial se reduzirem preços dos bens essenciais

Veja também:

Bruno Alves aceita o corte salarial que tem sido noticiado pela imprensa italiana, de acordo com o plano que os clubes preparam para fazer face ao rombo económico causado pelo novo coronavírus. Não pagamento dos ordenados de Março, Abril e Maio e corte em 30% dos vencimentos dos jogadores são medidas drásticas que estão em cima da mesa.



O internacional português aceita ajustes caso o campeonato não chegue ao fim, mas a haver cortes sugere que haja reduções nos preços dos bens essenciais.

“Essas questões da redução salarial são assuntos muito sensíveis. Se não terminar o campeonato concordo com um ajuste. Mas penso que se houver reduções salariais por não podermos jogar terão de haver regras para tudo o que está à nossa volta. Não podem reduzir os salários aos jogadores e continuarem na mesma os alimentos, as rendas, os impostos. Temos que implementar as regras no geral. Tem que haver justiça”, reforça, em declarações a Bola Branca.

Bruno Alves não quer ver dado aos jogadores um tratamento de exceção e se o campeonato italiano chegar ao fim, acha injusto haver cortes salariais.

“Os jogadores de futebol fazem parte da sociedade e é assim que tem que funcionar. Se tudo se resolver e o campeonato continuar, penso que não deverão haver reduções. Se o campeonato não continuar e decidirem reduzir os salários, terão de reduzir tudo à nossa volta porque as contas para pagar são as mesmas. Mas a redução salarial não é o mais importante. O mais importante é preservarmos a nossa saúde”, sublinha.