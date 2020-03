O que podem esperar trabalhadores e patrões? Consultora traça cenários para a pandemia de coronavírus

No primeiro cenário , os focos são contínuos, mas contidos, através das respostas governamentais. O rastreio e a quarentena evitam o aumento rápido de casos, mas nem todos são detetados, o que permite a propagação, ainda que a uma frequência reduzida.

A nível mundial, têm sido descritos três cenários distintos: surtos frequentes, pico inicial e pico retardado. A consultora PWC resume o impacto na economia e trabalhadores, em cada uma destas situações, partindo do princípio que, a partir de junho do próximo ano, estará disponível uma vacina.

Os casos pré-sintomáticos e ligeiros impedem a contenção completa do vírus, até que esteja disponível uma vacina.

Neste cenário, aumenta o trabalho à distância e as restrições às viagens. Com a redução da produção nos países afetados, há constrangimentos na cadeia de abastecimentos. Toda esta incerteza tem um “impacto a longo prazo” nos mercados, que afeta de forma significativa os países mais atingidos pela pandemia.

Esta situação deverá arrastar-se por 12 a 18 meses, não sendo possível prever a ocorrência dos picos.

No cenário 2, onde o Governo nos coloca, regista-se um rápido aumento dos casos, com um pico no segundo trimestre, entre abril e junho de 2020. Segundo o executivo de António Costa, será entre 9 e 14 de abril.