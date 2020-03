Coronavírus. BPI facilita pagamento da casa e do automóvel

Já relativamente às empresas, a instituição bancária disonibiliza-se para conceder "uma carência de capital, acompanhada pela prorrogação do prazo da operação, até um ano, em operações de crédito regulares que se encontrem em período de reembolso ou iniciem esse período em 2020".

Ambas as medidas, no quadro da crise gerada pela Covid-19, destinam-se, segundo o comunicado do BPI, a "mitigar os impactos na economia das famílias e na atividade das empresas, de todos os setores de atividade". O documento sublinha que "poderão solicitar esta facilidade os clientes em situação regular, afetados pela crise da pandemia".

Para estimular o comércio, O BPI anunciou o cancelamento da comissão mínima nas transações efetuadas nos Terminais de Pagamento Automático (TPA) e suspendeu a cobrança da mensalidade em estabelecimentos fechados temporariamente. O banco informa ainda que tem disponível uma dotação de 200 milhões de euros, no âmbito do projeto governamental de apoio ao investimento, a Linha Capitalizar, que será alocada aos "clientes mais afetados pelos efeitos económicos resultantes da pandemia".