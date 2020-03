Coronavírus. Banco Santander suspende também os créditos às famílias e empresas

Veja também:

O Banco Santander avança que as 250 mil famílias portuguesas com crédito à habitação na instituição podem renegociar o crédito, com “carência imediata de amortização de capital durante seis meses”, desde que se encontrem em situação regular. A moratória estende-se ainda aos créditos ao consumo, também por seis meses.

Segundo o banco, a medida vai permitir às famílias suspenderem quase mil milhões em amortizações durante este período. As renegociações estão isentas de comissões de alteração.

Os pedidos podem ser feitos pelos canais digitais, assim que estiver disponível o enquadramento legal, que está a ser finalizado pelo Governo.