Santarém. Corpo de homem com sintomas demorou 10 horas a ser recolhido

O corpo de um homem esteve dez horas no chão até ser recolhido, no sábado, em Santarém. Segundo as autoridades de saúde, este ex-militar do exército morreu de causas naturais, mas apresentava sintomas de infecção pelo coronavírus.

Tanto a família como os vizinhos estiveram, ao longo do dia de sábado, a usar todos os meios disponíveis para tentar remover o cadáver do local onde se encontrava, na via pública, junto ao seu automóvel.

Contactado pela Renascença, o presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, lamenta esta situação e atribui responsabilidades ao reduzido número de delegados de saúde.

"Um senhor tinha sintomas relacionados com a Covid-19, apesar de não dever ser essa a causa da morte, tanto que a causa que estava na certidão de óbito seria causa desconhecida. Mas demorou bastante tempo até a certidão de óbito chegar, o que é de lamentar. Esteve cerca de 10 horas um corpo no chão. Infelizmente são estes os tempos. Nós sabemos que os delegados de saúde são poucos em Portugal", refere.

O autarca revela, ainda, que em Santarém estão identificados quatro casos de infeção pelo novo coronavírus.

Em Portugal, o número ascende aos 1.280, de acordo com o boletim de sábado. O número de mortes duplicou, de seis para 12.