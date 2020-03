Lares de idosos têm de ter "planos de contingência" para o coronavírus

Veja também:

A ministra da Saúde sublinhou, este domingo, que os lares de idosos devem ter planos de contingência, para evitarem ficar sem funcionários, durante a pandemia do novo coronavírus.

Num lar de idosos em Vila Nova de Famalicão, oito funcionários foram diagnosticados com Covid-19 e outros 10 estão em isolamento, deixando os 30 utentes sem o cuidado de funcionários especializados. Em conferência de imprensa, Marta Temido assumiu que o caso tem gerado preocupação. A ministra deixou, contudo, um recado à direção do lar, que devia ter preparado um “plano de contingência”.

"Trata-se de um lar privado onde terão sido identificados alguns doentes com Covid e que estão a ser testados esta manhã. Estas instituições têm de ter um plano de contingência, que implica que tinham de ter pensado, porque essa informação foi disseminada há dias ou até semanas, como deviam preparar-se para uma situação deste tipo", sublinhou a governante.

Marta Temido, que também revelou que "há neste momento quatro instituições com doentes com Covid-19", elencou algumas das medidas de prevenção possíveis, como "profissionais de segunda linha que estariam prevenidos que poderiam ser ativados" ou turnos rotativos semanais. Não obstante, admitiu ter consciência de que “tudo isso é muito difícil e que muitas vezes as instituições não têm recursos suficientes”.

“O importante é que as cadeias de autoridade contactem as instituições para agilizarmos a solução. Não podemos internar os utentes, nem levá-los para outros lares. Temos de garantir soluções para aquele caso concreto”, frisou.