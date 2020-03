Isolamento? Marginal da Póvoa de Varzim enche, autarca toma medidas drásticas

Ao fim de semana, a avenida vai estar bloqueada. “Vamos tomar essas medidas por forma a fazer com que as pessoas fiquem em casa”, acrescentou.

Aires Pereira apela ao sentido de responsabilidade da população para que cumpra as determinações do estado de emergência.

“Acho que grande parte da população está a tomar atenção àquilo que lhes foi pedido. O que é preciso é que cada um de nós tenha sentido de responsabilidade e faça o papel que lhe compete nesta sociedade”, referiu.

O autarca deixou ainda palavras para a atuação do Governo. “Relativamente às medidas – até estou à vontade para falar porque não sou do PS – considero que o primeiro-ministro tem conduzido este processo com muita mestria no sentido de fazer com que o país continue a funcionar porque não podemos ficar todos em casa e depois esperar que alguém nos leve a comida a casa, o país funcione e a economia sobreviva no fim desta emergência em que estamos”.

Evolução do novo coronavírus em Portugal