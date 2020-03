Governo mobiliza pousadas do INATEL para combate à Covid-19

Veja também:

As 16 pousadas da Fundação INATEL espalhadas pelo país vão ser mobilizadas para o apoio ao combate ao coronavírus, anunciou este domingo o gabinete da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, em comunicado.

Toda a infraestrutura hoteleira ao dispor da Fundação INATEL poderá assim ser utilizada para dar apoio a pessoal médico ou para disponibilizar espaços para isolamento profilático.



Além das 16 pousadas de norte a sul do país, a Fundação INATEL dispõe ainda de 26 unidades regionais (pelo menos uma em cada capital de distrito), que poderão ser adaptadas em função das necessidades, acrescenta o comunicado.

As primeiras unidades a serem disponibilizadas neste âmbito serão as de Santa Maria da Feira e Oeiras.

Portugal encontra-se em estado de emergência por causa da pandemia da covid-19 desde as 00:00 de quinta-feira e até às 23:59 de 02 de abril.

Em Portugal, há 14 mortes e 1.600 infeções confirmadas e, de acordo com os dados da Direção Geral da Saúde, há mais 320 casos confirmados de infeção do que no sábado.

Evolução do coronavírus em Portugal