Coronavírus. Utentes de lar de Famalicão transferidos para Hospital Militar do Porto

Os utentes do lar de Famalicão que no sábado ficou sem funcionários devido à Covid-19 vão ser transferidos para o Hospital Militar do Porto, revelou à Lusa fonte oficial da autarquia famalicense este domingo.

Em causa estão “32 utentes” e um processo que vai começar “brevemente, ainda hoje”, estando o transporte entre Famalicão, no distrito de Braga, e o Porto assegurado “por ambulâncias de corporações do concelho [de Famalicão], no caso dos idosos sem mobilidade, e por viaturas militares”, disse a mesma fonte.



A solução para os utentes do lar que ficou sem funcionários depois de os 18 que ali trabalham terem ficado “ou com teste positivo para coronavírus ou em quarentena” foi “concertada entre a Câmara de Famalicão, a Proteção Civil distrital de Braga e as autoridades de saúde”, acrescentou.



Fonte da Câmara de Famalicão esclareceu ainda que é a Proteção Civil Distrital que está a coordenar o transporte entre Cavalões, Famalicão, e aquela unidade hospitalar do Porto, situados a uma distância de cerca de 45 quilómetros e 40 minutos.

No sábado, a proprietária e gerente da Residência Pratinha, Teresa Pedrosa, disse à Lusa que, perante a situação de 18 funcionários daquele equipamento, os 33 utentes estavam a ser acompanhados por ela, a diretora técnica, "que está grávida", e uma enfermeira.