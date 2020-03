Coronavírus. "O que se passa em Ovar corresponde a 10 vezes o que se passa em Portugal"

Ao fim do quarto dia de cerco sanitário no município do distrito de Aveiro, o presidente da câmara, Salvador Malheiro, fez o balanço: "Ovar vive uma situação caótica. Em termos percentuais o que se passa aqui corresponde a 10 vezes o que se passa em Portugal e isso justifica as medidas musculadas que temos implementado cá".

O município de Ovar, que se encontra sob estado de calamidade pública, anunciou este sábado que entra em funcionamento na próxima segunda-feira, no centro de saúde local, uma consulta específica para deteção do novo coronavírus.

O autarca considerou, por isso, "uma boa notícia" que na próxima segunda-feira entre em funcionamento no Centro de Saúde de Ovar, por iniciativa do Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Vouga, "uma ‘Consulta Covid', ou seja, um espaço destinado apenas e só a consultas no âmbito desta temática".

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde elevou hoje o número de casos de infeção para 1.280, mais 260 do que na sexta-feira. O número de mortos também subiu para 12.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, com a Itália a ser o país do mundo com maior número de vítimas mortais, com 4.825 mortos (mais 793 do que na sexta-feira) em 53.578 casos (mais 6.557, um recorde em 24 horas). Segundo as autoridades italianas, 6.062 dos infetados já estão curados.

Dada a evolução da pandemia, na terça-feira o Governo português declarou o estado de calamidade pública no concelho de Ovar e, desde as 00:00 de quinta, todo o país se encontra em estado de emergência, o que vigorará até às 23:59 do dia 02 de abril.

Evolução do novo coronavírus em Portugal