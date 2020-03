Coronavírus. “Ninguém morre de aprender mais a ser gente e menos a fazer fichas”

“Tenho algum receio que estejam a colocar demasiadas tarefas aos alunos e que se torne excessivo. Está a ser difícil também controlar, porque não sabemos muito bem o que se passa com as outras disciplinas dessa turma. Eu pelo menos não tenho tido feedback do restante conselho de turma e às vezes sinto-me a trabalhar um bocadinho isolada. Espero que não seja uma pressão demasiado grande para os alunos .”

Fernanda Viegas, professora de físico-química na Escola Secundária Rodrigues de Freitas, no Porto, diz que está particularmente preocupada com as turmas que vão ter exame , às quais envia mais desafios, mas admite que existe alguma falta de coordenação entre os professores a este respeito.

Nuno Rocha, professor no Conservatório de Música do Porto, é diretor de turma e reconhece que nesta fase inicial pode ter havido excesso de entusiasmo por parte de alguns colegas.

Passou uma semana desde que todas as escolas em Portugal fecharam e os alunos foram para casa, como medida para evitar a propagação do novo coronavírus.

Da parte dos pais, sobretudo os que estão em teletrabalho, esta é uma fase de adaptação que tem revelado alguns desafios complicados. O problema agrava-se quanto mais novos forem os filhos, como explica Mariana Mayer.

“Os meus filhos mais velhos estão completamente autónomos, o colégio implementou um sistema fantástico, eles estão sozinhos no quarto o dia todo e não me chateio com nada. Os mais pequenos precisam muito de mim. Eu mal consigo fazer o meu trabalho. E eu já estou habituada e tenho um trabalho que não é muito complicado”, diz.

“Mas tenho falado com amigas que estão a desesperar. Porque é impossível estar em teletrabalho com uma criança até aos 6 ou 7 anos, muito menos quando são várias”, diz.

Faltam computadores

A principal queixa, porém, é de falta de equipamento informático. “O grande problema que os pais estão a encontrar, pelo menos dois ou três com quem falei, é a questão do computador, porque os pais também estão em casa, também trabalham à distância, precisam do computador e não havendo mais que um na casa, a partilha está a tornar-se difícil”, diz Nuno Rocha.

“Houve um que me disse que só depois das 19h é que o filho podia ir para o computador que era quando ele parava o trabalho”, afirma.

É o caso de Inês Almeida, de Sintra, que tem seis filhos. "As aulas online dos miúdos – e eu tenho três que precisam disto – são por volta das 10h30 e por isso há uns que têm aula e outros que não têm aula. Mas dá para o que dá”, diz.

Apesar das dificuldades, ambas estas mães elogiam o esforço dos professores e das escolas dos filhos. “Foi impressionante a resposta, pelo menos da escola dos meus filhos, mandaram-nos para casa e no dia seguinte já enviavam propostas de trabalho e vídeos e mensagens de força”, diz Inês Almeida.

Mariana Mayer não partilha dos que criticam o volume de trabalho, que para os mais velhos, pelo menos, lhe parece adequado.

“Não podemos esquecer que eles estavam a meio do ano e se não queremos que eles percam a embalagem temos que ter especial paciência. Eu tenho uma no 1.º ano e um no 4.º, são anos importantes e ela ainda não tinha as letras todas aprendidas. O meu objetivo é ensinar com ajuda da professora. E o do 4.º tem que ficar com a matemática e história vem consolidadas senão é uma desgraça para o ano.”

Para outros, o pragmatismo é a regra a seguir. É o caso de Ana Leitão, mãe de três filhos pequenos. “Avisei as professoras – e o meu trabalho também –, que será o que for possível neste ambiente. Mantemos horários, mas nossos, com tempos de estudo, acordar e deitar, refeições e banhos, claro, e tentamos ter um momento de descontração todos os dias e uma brincadeira deles com os pais. Já é esforço suficiente.”

“Como tenho alguns livros de exercícios e manuais deles é o máximo em papel. Quando é possível usam o computador. Mas este é um tempo de aprenderem competências diferentes, e ninguém vai morrer de aprender mais a ser a gente e menos a fazer fichas”, diz.