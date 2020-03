Coronavírus. Marcelo visita instalações de apoio a sem-abrigo e agradece a voluntários

Veja também:

O Presidente da República visitou este sábado, antes da abertura, as instalações no Casal Vistoso para acolher pessoas em situação de sem-abrigo durante a pandemia do novo coronavírus. Marcelo Rebelo de Sousa esteve com voluntários de associações para lhes agradecer o trabalho que desenvolvem.

Numa nota publicada no site da Presidência da República, é dado conta que Marcelo Rebelo de Sousa está a acompanhar os apoios às pessoas em situação de sem-abrigo em Lisboa durante a pandemia da Covid-19.

“O Presidente da República visitou esta tarde, acompanhado pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, e pelo presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, as instalações que estão preparadas no Pavilhão do Casal Vistoso para acolhimento das pessoas em situação de sem-Abrigo, durante a pandemia da Covid-19. A visita aconteceu antes do horário de abertura”, refere a mesma nota.