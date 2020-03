Coronavírus. Familiar relata “desespero” entre passageiros do navio que atracou em Lisboa

Veja também:

Entre os mais de 1.300 passageiros que chegaram a Lisboa num navio de cruzeiro, há famílias em "desespero" com a situação de repatriamento, inclusive portugueses que têm filhos que nasceram no Brasil e não têm ainda dupla nacionalidade.

"É triste saber que há pessoas ali, que têm famílias, que estão no mesmo desespero que eu estava até ainda há pouco", avançou à Lusa Daisye Quinta, que se encontra junta ao Porto de Lisboa a aguardar que a mãe e a filha, de 72 e 30 anos, respetivamente, possam sair do navio.

Muitos dos passageiros encontram-se no cimo do navio, observando o aparato dos meios de comunicação, em busca de respostas sobre o que vai acontecer, com o som da sirene a despertar frequentemente.

"Ainda não estou muita calma, porque ainda não tenho elas aqui ao pé de mim, mas é muito complicado, inclusive sei de portugueses, que estão lá dentro, que têm filhos brasileiros, nasceram no Brasil, não tem ainda cidadania [portuguesa] e não podem sair, porque não há lógica deixarem os filhos no navio", indicou Daisye Quinta, a única familiar que se encontra junto ao navio, pois há três dias que tinha informação de que atracariam em Lisboa.

Segundo esta familiar, o que estava previsto é que o navio atracasse em Cascais, não no porto de Lisboa, como aconteceu.

"Saíram do Brasil dia 10 deste mês e a rota foi mudada toda, por causa disso [da pandemia covid-19], não puderam parar em praticamente lugar nenhum, virem direto para Lisboa", disse Daisye Quinta, acrescentando que, "até ao dia 16 [segunda-feira], estava tudo tranquilo, porque não sabiam de nada".

A partir de terça-feira, os passageiros começaram a ter acesso a internet e a televisão, o que "foi um caos".

"Toda a gente lá tensa, toda a gente nervosa, porque não sabe o que é que vai acontecer, não sabe para onde é que vão, se vão deixar assim ou não, foi bem complicado", expôs.

Aguardando desde a manhã de hoje que as suas familiares saiam do navio, altura em que conseguiu fazer vídeo chamadas com ambas, porque pelas 14h00 deixaram de ter internet no navio, Daisye Quinta estava à espera de que pudessem sair "a partir das 13h00", mas tal atrasou, porque "vão ter que fazer um despiste".

"Penso que em quatro, cinco horas, espero que saiam", referiu a familiar, indicando que, "dentro do navio, não sabem de nada, até ao momento".