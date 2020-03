Coronavírus. Diabéticos com mais de 60 anos devem cumprir “quarentena rigorosa”

Veja também:

A Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal (APDP) reforçou este domingo a importância de “quarentena rigorosa” para todas “as pessoas com diabetes com mais de 60 anos” nesta fase da pandemia de Covid-19.

Em comunicado, a associação lembra que fazem parte de um “grupo de maior risco, tal como acontece com as pessoas com mais de 70 anos sem outras patologias”.

“Este isolamento profilático será tão mais importante se tiverem também hipertensão, doença coronária, respiratória ou cancro”, adianta a APDP.

Nestas circunstâncias, “só deverão sair de casa em situações de absoluta necessidade e, sempre, evitando qualquer contacto pessoal”, lembra José Manuel Boavida, presidente da APDP.

“As pessoas com diabetes que estão a trabalhar poderão pedir baixa médica, se não estiverem em teletrabalho ou já de quarentena por indicação das autoridades de saúde”, reforça a APDP.

José Manuel Boavida acrescenta ainda que “todas as pessoas com diabetes devem ter em casa medicação suficiente para dois meses, dado ter aumentado a previsão de duração da epidemia, assim como material de autovigilância e toda a medicação que tomam habitualmente para outras doenças, nomeadamente para o aparelho cardiovascular.”

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 308 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 13.400 morreram. Portugal registava este domingo 14 mortos e 1.600 casos confirmados de infeção.

