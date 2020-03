Coronavírus. Autarca de Macedo de Cavaleiros quer Exército no controlo das chegadas

"Defendo a intervenção dos militares quando esta situação tiver a afluência aumentada e as forças de segurança da GNR já tiverem algumas dificuldades, para que não haja acumulação de viaturas na fronteira", afirma.

Em declarações à Renascença , Benjamim Rodrigues reconhece a dificuldade em garantir o cumprimento do isolamento imposto no distrito de Bragança, para controlo da propagação da Covid-19.

O presidente da Câmara de Macedo de Cavaleiros defende a intervenção de militares no controlo das chegadas, se continuar a aumentar o número de emigrantes que estão a regressar ao concelho, em plena pandemia do novo coronavírus.

Monitorização militar imediata

O autarca vinca, aliás, que os militares poderiam desde já ajudar na monitorização de quem circula na região.

"Eu também já sugeri, e a própria Comissão Distrital de Proteção Civil também, que o pessoal do exército ajudasse na sensibilização e na monitorização dos cidadãos. Podemos fazê-lo sem que eles tenham de sair das suas viaturas e sem que haja contacto. É um trabalho que é possível fazer e é uma questão, também, de responsabilidade cívica."

Na quinta-feira, o distrito de Bragança impôs, com efeito imediato, quarentena obrigatória a quem regresse do estrangeiro, durante a pandemia do novo coronavírus. O isolamento profilático dura por 14 dias, a partir da data de chegada.

O município regista até agora dois casos confirmados de Covid-19: o primeiro foi um emigrante de 66 anos, regressado de França, que, entretanto, contaminou um homem de 83.

A pandemia de Covid-19 já infetou 1.280 pessoas, em Portugal, e fez 12 mortos.