Câmara da Régua instala centro de rastreio à Covid-19

A Câmara Municipal do Peso da Régua vai instalar no Hospital D. Luiz I um centro de rastreio ao novo coronavírus – COVID 19, em articulação com um laboratório de análises clínicas privado.

“Este centro de rastreio permitirá a realização de testes diários, com a possibilidade de a capacidade inicial ser reforçada em função da evolução do contágio em Portugal e muito particularmente no nosso território”, refere a autarquia em comunicado.

A Câmara Municipal da Régua esclarece que “os rastreios serão efetuados a pessoas suspeitas de serem portadoras do vírus, com referenciação médica e mediante marcação”.

O centro de rastreio estará pronto a funcionar no decorrer da próxima semana.

A autarquia do Peso da Régua apresentou esta intenção à ARS Norte e ao ACES Douro, para que ambas as entidades possam ser parceiras do município, num projeto que, segundo a autarquia, “garantirá maior rapidez na assistência, encaminhamento e tratamento das pessoas que possam estar infetadas no nosso território”.

O Hospital D. Luiz I está encerrado desde o dia 3 de março após ter sido detetada "legionella" na rede de água deste edifício.

Na última semana a Câmara Municipal procedeu a trabalhos de limpeza daquela unidade hospitalar, um trabalho que foi efetuado por funcionários da autarquia, com a ajuda dos trabalhadores das escolas do concelho.

