Balanço DGS. Sobe para 14 mortos e 1.600 infetados (região Norte com mais casos)

Veja também:

O balanço diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) aponta para 14 mortos e 1.600 infetados (mais 220) em Portugal.

Estão confirmadas cinco mortes na região Norte, quatro na região Centro, quatro na região de Lisboa e Vale do Tejo e uma no Algarve, revela o boletim epidemiológico divulgado hoje, com dados referentes até às 24h00 de sábado.

De acordo com os dados da DGS, há mais 320 casos confirmados de infeção com o novo coronavírus, do que no sábado.

Por casos confirmados, a região Norte é que conta com mais casos (825), seguida de Lisboa e Vale do Tejo (534), Centro (180), Algarve (35) e Alentejo (5).



Há ainda a registar cinco casos recuperados e 1.152 aguardam exames laboratoriais.

Segundo este boletim, as autoridades de saúde estão a acompanhar/vigiar 12.562 casos suspeitos e 169 pessoas estão internadas, das quais 41 nos cuidados intensivos.