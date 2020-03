Quarentena pode não ser suficiente para conter coronavírus, alerta OMS

Veja também:

A quarentena imposta por muitos países não será suficiente para travar a Covid-19, alerta o vice-presidente da Organização Mundial da Saúde (OMS), que apela à aplicação urgente de novas medidas de saúde pública.

"Temos de procurar ativamente os casos de infeção e temos de realizar testes em todos os casos suspeitos. Não temos de testar todas as pessoas, temos de nos concentrar em quem possa estar infetado”, afirmou Mike Ryan, em entrevista à BBC.

Para a OMS, o perigo das quarentenas é o regresso do vírus no final do período de restrições. Ryan lembra que a Europa deve seguir os exemplos da China, Singapura e Coreia do Sul, que associaram as restrições a medidas rigorosas para testar todos os possíveis suspeitos.

"Assim que tenhamos suprimido a transmissão, temos de ir atrás do vírus e lutar contra ele", diz Mike Ryan.