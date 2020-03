Merkel de quarentena após contactar com médico infetado com coronavírus

Veja também:

A chanceler alemã, Angela Merkel, decidiu ficar de quarentena durante as próximas semanas, na sua casa, após ter contactado com um médico que, veio a saber-se depois, está infetado com o novo coronavírus.

O médico em questão foi quem administrou à chefe do Governo alemão uma vacina pneumocócica na sexta-feira. Este domingo, Merkel foi informada de que o médico testou positivo para o novo coronavírus.

A informação foi avançada à imprensa pelo porta-voz da chancelaria, Steffen Seibert. Ao saber da infeção do médico, a chanceler decidiu ficar isolada em casa, a partir de onde continuará a exercer as suas funções, esperando-se que seja testada nos próximos dias.

Gráfico do coronavírus na Europa