Especialistas chineses criticam resposta de Itália ao coronavírus

Veja também:

As autoridades chinesas ficaram admiradas com a resposta italiana à crise do coronavírus, chegando mesmo a criticá-la publicamente.

Uma delegação da Cruz Vermelha da China encontra-se em Itália para analisar a situação e analisar no local as medidas que têm sido adotadas pelas autoridades italianas.

Segundo a Euronews, o vice-presidente da Cruz Vermelha chinesa, Sun Shuopeng, elencou uma série de falhas no sistema italiano.

“Estamos a encontrar vários problemas. Estivemos em Pádua e, agora aqui em Milão, vemos que a política de confinamento não está a ser bem aplicada.”

“Os transportes públicos continuam a funcionar, as pessoas passeiam, há festas e jantares nos hotéis e as pessoas não usam máscaras”, disse o dirigente.

A pandemia de Covid-19 teve origem num surto de novo coronavírus em Wuhan, na província chinesa de Hubei, em dezembro. Desde então, alastrou-se a mais de 160 países e territórios no mundo inteiro, o que a 11 de março levou a Organização Mundial de Saúde (OMS) a declarar a pandemia.

Ao longo do mês de março, Itália tornou-se o país mais duramente atingido pela pandemia, tendo já ultrapassado a China em número de mortos, não obstante ter uma população muito menor.

Gráfico do novo coronavírus na Europa