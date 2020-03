Espanha. Número de novos casos diminui e Governo prolonga estado de emergência

A Espanha registou uma diminuição no número de novos casos diários de infeção pela Covid-19. Nas últimas 24 horas, registaram-se 3.646 novos casos, menos 1.300 do que no dia anterior.

O balanço atualizado aponta para 28.572 infetados no país e 1.720 mortos.

Deste total, 2.575 recuperaram enquanto 1.785 estão nos cuidados intensivos.

Ainda este domingo, o Governo espanhol decidiu pedir autorização ao parlamento para prorrogar por mais 15 dias o “estado de emergência” em vigor até ao próximo sábado. O comunicado foi avançado pelo primeiro-ministro, este domingo, numa videoconferência com os presidentes das comunidades autónomas do país.

A imprensa espanhola cita fontes que estão a acompanhar aquela reunião virtual para informar da intenção do executivo espanhol liderado por Pedro Sánchez.

A proposta de prolongar a “estado de emergência” não deverá ter qualquer problema em ser aprovada pelo Congresso dos Deputados (câmara baixa do parlamento espanhol), depois de todos os principais partidos de direita espanhóis, na oposição, já terem manifestado que estão ao lado do Governo na luta contra o novo coronavírus.

O Governo espanhol decidiu no sábado da semana passada instaurar o "estado de emergência" durante 15 dias que para ser prorrogado necessita agora da aprovação do parlamento.

Segundo os jornais espanhóis, nas últimas 24 horas a polícia de Madrid aplicou 691 multas a pessoas que furaram a quarentena.