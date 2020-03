Atletas olímpicos podem treinar ao abrigo de “quadro de exceção”

Veja também:

Os atletas de alto rendimento, incluindo os integrados no programa olímpico para os Jogos Olímpicos de Tóquio de 2020, poderão treinar ao ar livre ou em instalações já testadas, ao abrigo de um "quadro de exceção", anunciou o Comité Olímpico de Portugal (COP), este domingo.

Os treinos, que eram uma reivindicação do COP e dos atletas perante a situação atual, provocada pela pandemia de Covid-19, devem agora decorrer na via pública, sendo de curta duração, ou em algumas instalações preparadas para o efeito.

"O COP remeteu às federações desportivas com atletas integrados no Projeto Tóquio2020 uma comunicação a explicitar em que condições deve ser realizada a sua preparação desportiva no quadro de exceção estabelecido pelo decreto aprovado pelo Governo, tendo sempre a saúde pública como primeira prioridade", indica o organismo olímpico, no site oficial.

Os atletas de alto rendimento podem fazer exercício de curta duração na via pública, bem como aceder aos locais de prática. Duas exceções previstas às medidas aprovadas no âmbito do estado de emergência decretado pelo Governo português.

Estádio Nacional poderá ser começar a ser usado

No sábado, o COP revelou que o Instituto Português do Desporto e Juventude estava a avaliar as condições de utilização do centro desportivo nacional do Jamor "em segurança". Isto depois de o comité ter pedido esta semana ao Governo uma solução para estes desportistas poderem prosseguir a preparação para Tóquio 2020.

Aos atletas do programa olímpico, ficam três recomendações: "Não utilizar espaços públicos onde se encontrem outras pessoas na proximidade", "não realizar os treinos em ambientes fechados em conjunto com outros atletas", e "utilizar espaços ao ar livre certificando-se que não contactam com outras pessoas".

No caso do uso de instalações fechadas, devem ser seguidas "as regras adotadas" por essas infraestruturas, com o COP a confirmar que estas já existem nos centros de alto rendimento do país.

Olimpíadas na data prevista é "enorme pressão"

O COP explica, ainda, às federações que a decisão do Comité Olímpico Internacional de "manter a realização dos Jogos na data prevista", de 24 de julho a 9 de agosto, "está a traduzir-se numa enorme pressão sobre os atletas dos países atingidos pela pandemia".

"É recomendável que nos preparemos para o que aí vem e para as condições específicas exigidas no exercício das nossas atividades", adverte o organismo olímpico.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, já infetou mais de 308 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 13.400 morreram.

Em Portugal, o número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus subiu, este domingo, para 1.600, mais 320 do que no dia anterior. O número de mortos chegou aos 14.