Fellaini testa positivo ao coronavírus

O belga Marouane Fellaini, antigo médio do Manchester United, foi diagnosticado com Covid-19, à chegada à China, segundo anunciou o clube que representa, o Shandong Luneng, do campeonato daquele país.

De acordo com o comunicado do Shandong Luneng, publicado no site oficial, Fellaini regressou à China na sexta-feira, para se juntar ao clube, e testou positivo para o novo coronavírus. O médio belga, de 32 anos, que não tem quaisquer sintomas, foi colocado em quarentena.

A pandemia do novo coronavírus surgiu na China, na região de Wuhan, e até agora 81.054 pessoas foram infetadas e 3.261 morreram. Contudo, durante três dias, a China não registou novos casos locais - apenas pessoas que chegavam do estrangeiro eram diagnosticadas com a Covid-19. Este domingo, verificou-se o primeiro caso de contágio interno.