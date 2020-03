“Onde está Deus nesta pandemia de coronavírus? Nos médicos e nos enfermeiros”

O bispo auxiliar de Lisboa, D. Américo Aguiar, recordou este sábado a importância de todos os que, no meio desta pandemia, continuam a trabalhar para que o resto do país possa permanecer em casa.

Na missa celebrada na sede da Renascença, o bispo auxiliar de Lisboa dirigiu uma palavra especial para todos aqueles que nesta altura tão difícil perguntam onde está Deus.

Deus, lembrou D. Américo Aguiar, está nos médicos, enfermeiros e todos aqueles que todos os dias estão a ajudar o próximo.

“Pensemos de um modo especial naqueles que teimam em não reconhecer no rosto dos irmãos e das irmãs o próprio Cristo que vem ao nosso encontro”, disse o bispo.

“Onde é que está Deus nestes momentos? Está nos médicos, está nos enfermeiros, está nos que tratam do apoio domiciliário, está nos que trabalham nos lares, está nos profissionais da comunicação social que mantêm as coisas a funcionar, está em tantos homens e em tanta mulher, lá em nossa casa, nas empresas, nas diversas instituições.”

“É Cristo, é o rosto de Deus que temos junto de nós para nos ajudar a ultrapassar todas estas dificuldades”, concluiu.

O bispo auxiliar, que é também presidente do conselho de gerência do Grupo Renascença, dirigiu uma palavra especial a “todas as famílias que nestes dias – como o Papa dizia há bocadinho, em Santa Marta – têm como único horizonte a janela, ou a varanda”.

Mas acrescentou que a tecnologia permite atualmente que essa janela tenha vista para o mundo inteiro. “Eu acrescentaria a janela dos computadores, ou seja, os miúdos e os graúdos também têm estas possibilidades que as novas tecnologias nos oferecem de terem uma varanda muito mais alargada ao mundo inteiro, que é oportunidade de aprendizagem para novos e menos novos e também uma oportunidade de evangelização.”

Desde segunda-feira desta semana a Renascença tem transmitido missa todos os dias, a partir da capela da sua sede, na Quinta do Bom Pastor, às 12h00. Aos domingos, como já era costume, a missa é transmitida a partir das 11h00.