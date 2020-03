"Vou ao centro buscar comida, mas não jantamos lá dentro". O coronavírus aos olhos de dois sem-abrigo

É na rua que dormem e onde comem também, antes e agora. Foi lá também que os técnicos da Impulsar, uma IPSS de Leiria que apoia pessoas sem-abrigo, lhes explicou esta sexta-feira os cuidados redobrados a ter em tempos de pandemia de coronavírus.

“Lavar as mãos, manter uma distância superior a um ou dois metros das outras pessoas, não estar com muita gente e não me isolar com pessoas que têm esse problema."

Mas com toda essa informação, saberá António quais são os sintomas da Covid-19? "Por acaso o senhor pergunta a quem não sabe. Creio que é sentir que se tem febre."

Mário, outro homem sem abrigo, responde: "Tosse e febre". Nada que tenha sentido por estes dias. "Não tenho sintomas, não tenho tosse, não tenho gripe, não tenho nada graças a Deus."

Não tem, e faz por não ter, garante. “Eu lavo as mãos quase todos os dias, de manhã à noite. Pronto, tomo cuidados...os conselhos que vou recebendo aqui."

Mas nem todos os sem-abrigo têm acesso à informação e, como toda população, também entre eles há dúvidas e receios, explica a coordenadora da Impulsar.



"O nosso trabalho também é desmistificar"



“Já tivemos a situação de um senhor que acompanhamos, que nos relatou que estava com medo de ir ao local onde geralmente almoçava por receio de apanhar o vírus", conta Lisete Cordeiro.

O que a equipa fez foi "sensibilizá-lo" para ir, assegurando-lhe que "a comida está a ser entregue nas devidas condições" e que o espaço até foi fechado. "Só estão a entregar individualmente a alimentação. O nosso trabalho é, também, desmistificar algumas coisas."