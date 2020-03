Presidente da Câmara de Matosinhos e vereador infetados com coronavírus

Veja também:

A presidente da Câmara de Matosinhos, Luísa Salgueiro, e o vereador da Educação estão infetados com o vírus da Covid-19, revelou à Lusa fonte oficial do gabinete de comunicação da autarquia.

A mesma fonte acrescenta que a autarca socialista está “assintomática e em isolamento” e que o vereador da Educação e da Qualificação Ambiental, António Correia Pinto, está “internado e estável”.

A responsável do gabinete de comunicação, Ana Caridade, diz não haver registo de casos de funcionários da câmara infetados com o novo coronavírus, admitindo que “um conjunto de pessoas” que mantiveram contacto com a autarca e o vereador “vão agora ficar em quarentena, seguindo as orientações das autoridades de saúde”.

Numa nota de imprensa enviada à Lusa, a mesma fonte relata que no dia 13 o vereador António Correia Pinto “começou a manifestar sintomas de síndrome gripal, tendo ficado em quarentena”.



“O agravamento dos sintomas levou-o a fazer o teste de coronavírus, tendo o resultado positivo sido conhecido na quinta-feira”.

“Desde esse momento, a Autoridade de Saúde de Matosinhos desencadeou o conjunto de diligências previstas nas orientações da Direção Geral da Saúde, tendo contactado diretamente todas as pessoas que tinham lidado com o vereador no período considerado de risco”, acrescenta.

De acordo com a autarquia, “foram cumpridas todas as regras de segurança aplicadas a esta situação e decretados os períodos de quarentena entendidos por necessários”.

A presidente Luísa Salgueiro “foi uma das pessoas sinalizadas, ficou em quarentena e testou positivo para Covid-19” na sexta-feira.

A autarca está “assintomática e, apesar de estar a cumprir o isolamento imposto pelas autoridades de saúde, continuará à frente do município e a acompanhar e orientar todas as ações que estão a ser levadas a cabo pela autarquia, no sentido de minimizar o impacto desta crise na vida dos matosinhenses”, acrescenta o comunicado.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 271 mil pessoas em todo o mundo, das quais pelo menos 11.401 morreram.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se já por 164 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Em Portugal, há 12 mortes e 1.280 infeções confirmadas. O número de mortos duplicou hoje em relação a sexta-feira e registaram-se mais 260 casos no mesmo período.

[Notícia atualizada às 19:29]