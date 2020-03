Preocupado com o isolamento? Psicólogos respondem às suas dúvidas na Renascença

Depois de uma sessão de esclarecimento sobre Direito do Trabalho , esta sexta-feira a convidada foi Teresa Espassandim , especialista em Psicoterapia e em Psicologia Vocacional e do Desenvolvimento de Carreira.

Os profissionais de saúde estão a dar tudo o que têm para continuar a manter os serviços. Têm no seu dia-a-dia uma grande exposição a situações de stress e desgaste. Esta é uma situação que a todos nos impacta e mais impactará esses profissionais que tudo têm de fazer em turnos que, porventura, não cumprirão as pausas de descanso. Estamos a falar de profissionais que têm de se revezar e cobrir lacunas. São profissionais sujeitos a grande desgaste e é por isso que a linha de acompanhamento psicológico também estará dedicada aos profissionais de saúde.

São situações limite, naquilo que é uma comunicação disfuncional em contexto familiar – que coloca mais em contacto agressores e vítimas. É uma possibilidade que preocupará todos. A recomendação é que as pessoas estejam, na mesma, atentas ao que se passa na vigilância e que sejam também essa ajuda, em ações que se estejam a passar. Relativamente Àquilo que pode ser preventivo terá de haver estratégias de comunicação num contexto de tolerância. A ideia é não esperar sermos perfeitos, nem que o outro seja perfeito, mas conseguir comunicar acerca do que se deseja, sem críticas diretas, mas ser explicito em relação àquilo que se espera do outro, formas de comunicação saudáveis que devem ser praticados por todos, em todas as circunstâncias.

“Estamos a viver circunstâncias excepcionais. Estamos todos pela primeira vez a aprender a lidar com aquilo que conseguirmos e devemos fazer e essa é uma dimensão que atinge todos aqueles que estão em teletrabalho ou em situação de isolamento social recomendado: viver 24 sobre 24 horas com as pessoas de quem se gosta, mas que trazem uma rotina diferente da anterior. Os conflitos são uma possibilidade, mas também é possível fazer mais atividades em conjunto, que antes faziam falta e eram desejadas, e que podem ser também o foco da prevenção. Devemos identificar atividades em conjunto, que sejam partilháveis, mas resguardando também espaços para momentos individuais, de forma a que se possa “respirar” e não seja esse contacto em demasia que faça com que se fique menos tolerantes ou mais irritáveis. Devemos tirar o máximo da situação de estar em conjunto, mas equilibrando com momentos para se estar consigo mesmo”.

Através das redes sociais da Renascença, a ouvinte Catarina Costa pergunta: “Sendo a quarentena algo novo na nossa sociedade, que impacto emocional tera em nós e como podemos combater o sentimento de exclusão?“

Já está a ter impacto em todos nós. Não sabemos ainda que impacto emocional e a dimensão desse impacto no futuro. Por isso, podemos agir “no hoje, no aqui, no agora”. Dar nome ao que estamos a sentir, sentir medo é normal, é uma resposta adaptativa. É estranho que uma situação desta não nos assustasse. Isto ajudará a pensar depois noutros passos, como por exemplo, pensar nos outros momentos de adversidade – não idênticos a este – mas que tenham sido um desafio e conseguimos superar. Acreditar nas nossas capacidades, que todos temos, para lidar com as situações é algo que nos transmite confiança e quando confiamos em nós e em quem nos rodeia, que todos estão a fazer o que é possível ser feito no momento, pois o impacto emocional negativo é menor”

Outra ouvinte da Renascença diz-nos: “Eu estou preocupada que tenho sair de casa e trabalhar." Como gerir o receio de contágio para quem não pode ficar resguardado em casa?



Pode sentir receio e ainda assim sair, desde que cumprindo todas as recomendações que a DGS nos tem dirigido. Fundamental aceder sempre a informação seguira. Isto implica mudanças nos nossos comportamentos e isso nunca é fácil, mas temos um propósito: “se eu mudo os meus comportamentos e sigo as recomendações que me são feitas pelas autoridades de saúde, estou a proteger todos e claro que também me estou a proteger a mim”. Se pensarmos neste propósito, “tenho medo, mas preciso trabalhar e se seguir as recomendações estarei segura”.



Hoje assistimos a um distanciamento social. Para futuro corremos o risco de assimilar um novo padrão de comportamento, mais distante dos outros?



Não acredito nisso. O ser humano necessita de contacto com os outros. É próprio da nossa espécie. Por isso, encontramos forma de dar sentido a este maior distanciamento. Não nos é natural, é-nos incutido com o propósito de prevenirmos a disseminação do vírus, mas após isto retomaremos o que é habitual em nós.



