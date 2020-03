Líder do CDS alista-se como voluntário das Forças Armadas no combate ao coronavírus

O líder da CDS, Francisco Rodrigues dos Santos, anunciou este sábado na sua página do Facebook que se alistou como voluntário para ajudar as Forças Armadas nas ações que vão desenvolver na luta contra o novo coronavírus durante o estado de emergência.

Francisco Rodrigues dos Santos responde assim ao apelo lançado recentemente pelas Forças Armadas, que pediam a elementos da “família militar” para se oferecerem como voluntários. Nessa “família”, segundo o Estado-Maior-General das Forças Armadas, incluem-se militares reformados ou na reserva, bem como parentes de militares ou pessoas que se identificam com as Forças Armadas.

O atual líder do CDS, que foi eleito para o cargo já em 2020, sucedendo dessa forma a Assunção Cristas, é filho de um oficial do Exército e estudou durante oito anos no Colégio Militar antes de se formar em Direito.

Na mensagem que publicou na sua página do Facebook, Francisco Rodrigues dos Santos diz que “Portugal está a sofrer contra um inimigo implacável, silencioso e invisível, que temos de saber combater enquanto Nação, somando o melhor de cada um de nós.”

“Não sou de me esconder nos momentos difíceis nem de virar as costas ao meu País. Aprendi no Colégio Militar, onde estudei durante 8 anos, e em casa com o meu Pai, oficial do Exército, que como português tenho o dever moral de Servir a Pátria quando esta nos convoca.”

Ainda não se sabe ao certo que trabalho espera o líder do CDS, que conciliará este serviço com a liderança partidária, mas Rodrigues dos Santos enfatiza que “este é o momento de dar o exemplo e passar das palavras aos actos. É como português que afirmo a minha total disponibilidade para defender o nosso povo e honrar o nosso país na primeira linha da resistência ao novo coronavírus.”

A Renascença sabe que a decisão do Presidente do CDS foi já comunicada à Comissão Executiva do partido.