DGS. Há 12 mortos e 1.280 (mais 260) infetados em Portugal

Duplicou o número de vítimas mortais em Portugal. A Direção-Geral da Saúde elevou 12 para o número de mortes e para 1.280 os casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus.

Estão confirmadas quatro mortes na região Norte, quatro na região Centro, três na região de Lisboa e Vale do Tejo e uma no Algarve, precisa o boletim epidemiológico divulgado, com dados referentes até às 24h00 de sexta-feira.

Das pessoas infetadas em Portugal, cinco recuperaram. Há ainda 1.059 a aguardar pelos resultados laboratoriais.

Segundo o boletim diário da DGS, em vigilância estão 13.155 pessoas e internadas 156.

Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00h00 de quinta-feira, depois de a Assembleia da República ter aprovado na quarta-feira o decreto que lhe foi submetido pelo Presidente da República, com o objetivo de combater a pandemia de Covid-19, após a proposta ter recebido pareceres favoráveis do Conselho de Estado e do Governo.

O estado de emergência proposto pelo Presidente prolonga-se até às 23h59 de 2 de abril.