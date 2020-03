Dez utentes de lar em Belas no concelho de Sintra infetados com coronavírus

Veja também:

Dez utentes da Casa de Saúde da Idanha, em Belas, concelho de Sintra, estão infetados com o novo coronavírus, que causa a doença Covid-19, disse este sábado à Lusa o presidente daquela autarquia, salientando que “a situação está controlada”.



De acordo com o presidente da Câmara Municipal de Sintra, Basílio Horta, em declarações à agência Lusa, naquele concelho estavam registados, até perto das 19:30 de hoje, “20 casos, dos quais dez estão neste lar”, Casa de Saúde da Idanha, das Irmãs Hospitaleiras, “que estava já a ser monitorizado pela Câmara, com as entidades de saúde”.

O autarca explicou que foram primeiro detetados dois casos suspeitos e “assim que se soube que era oficial, imediatamente se fez análises aos utentes todos e aos trabalhadores”.

Por aquele lar, onde vivem algumas pessoas e onde outras se deslocam diariamente para consultas, passam todos os dias “cerca de mil pessoas”.

“Logo que soubemos que havia duas pessoas infetadas, fizemos um desinfestação total do lar. Neste momento a situação está controlada e estamos a acompanhá-la”, referiu.

