Coronavírus. Seis vítimas mortais das últimas 24 horas tinham entre 64 e 94 anos

Estão confirmadas quatro mortes na região Norte, quatro na região Centro, três na região de Lisboa e Vale do Tejo e uma no Algarve, precisa o boletim epidemiológico divulgado, com dados referentes até às 24h00 de sexta-feira.

Neste momento, Portugal contabiliza 12 mortos - o número duplicou nas últimas 24 horas . Com 1280 casos confirmados de infeção pela Covid-19, encontra-se no 17º lugar dos países mais afetados pelo vírus.

As seis vítimas mortais registadas nas últimas 24 horas, por infeção do novo coronavírus, tinham idades compreendidas entre os 64 e os 94 anos, revela à Renascença a Direção-Geral de Saúde (DGS). Todos tinham já doenças prévias à infeção pela Covid-19.

Das 1.280 pessoas infetadas pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), a grande maioria (1.124) está a recuperar em casa, 156 estão internados, 35 dos quais em Unidades de Cuidados Intensivos, mais nove do que na sexta-feira.

A região Norte é a que regista o maior número de infeções (644), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (448), da região Centro (137), do Algarve (31) e do Alentejo (3).

Há cinco casos na Madeira e três nos Açores e ainda nove casos de estrangeiros.

O estado de emergência proposto pelo Presidente prolonga-se até às 23h59 de 2 de abril.



Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00h00 de quinta-feira, depois de a Assembleia da República ter aprovado na quarta-feira o decreto que lhe foi submetido pelo Presidente da República, com o objetivo de combater a pandemia de Covid-19, após a proposta ter recebido pareceres favoráveis do Conselho de Estado e do Governo.