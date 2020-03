Coronavírus. Madeira tem oito casos positivos, Açores com quatro

A Madeira elevou, este sábado, para oito o número de casos de covid-19, mais um do que na sexta-feira, informou o Instituto de Administração da Saúde da região autónoma (IASAÚDE), indicando que 345 pessoas se encontram em vigilância ativa.

"No que diz respeito à caracterização destes casos confirmados, temos dois doentes do género masculino, seis doentes do género feminino, e, em relação à sua idade, temos cinco doentes com idades entre os 60 e os 69 anos e três doentes com idades entre os 70 e 79 anos", disse a vice-presidente do IASAÚDE, Bruna Gouveia.

A responsável explicou que os doentes se encontram no internamento dedicado ao Covid-19 no Hospital Central do Funchal e a sua situação é estável.

Dos oito casos confirmados, quatro são cidadãos dos Países Baixos, que se encontravam de férias na região, e quatro são portugueses residentes na Madeira, entre os quais um profissional de saúde, que tiveram ligação epidemiológica a áreas com transmissão local da doença, nomeadamente Emirados Árabes Unidos (Dubai), Reino Unido e região de Lisboa e Vale do Tejo.

Bruna Gouveia indicou que há ainda mais um caso suspeito que aguarda resultado do exame laboratorial.

"Contabilizando todos os casos em estudo desde 29 de fevereiro, tivemos já 62 casos suspeitos e 53 foram negativos", realçou, afirmando que 345 pessoas estão em vigilância ativa no arquipélago, das quais 12 são profissionais de saúde que se deslocaram a zonas de transmissão ativa ou tiveram algum contacto com casos confirmados.

Por outro lado, 1.208 pessoas estão em vigilância passiva.

Entre as 00:00 e as 15:00 de hoje, a Linha SRS24 registou 101 chamadas, elevando para 3.190 o total de contacto desde que entrou em funcionamento a 03 de fevereiro.

A vice-presidente do IASAÚDE anunciou, também, que o processo de aferição do laboratório do Serviço de Saúde da Madeira para a realização de testes à covid-19 está concluído, pelo que os resultados passam a ser definitivos a partir de agora, não sendo necessária a validação pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).

Açores com quatro casos positivos e 38 suspeitos

Os Açores têm atualmente quatro casos positivos de covid-19 e 38 casos suspeitos, e "não há transmissão local" do vírus no arquipélago, disse este sábado a Autoridade de Saúde Regional.

"Não se verifica aqui na Região Autónoma dos Açores transmissão local. Qualquer um dos casos positivos que existe atualmente na região são casos importados", afirmou o responsável pela Autoridade de Saúde Regional, Tiago Lopes.

Numa conferência de imprensa, em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, o responsável adiantou que às 13h00 locais (14h00 em Lisboa) de hoje existiam "1.722 vigilâncias ativas", em oito das nove ilhas dos Açores - a exceção é o Corvo.

"Existem atualmente 1.722 cidadãos que se encontram em vigilância ativa, dos quais 655 foram encaminhados pela Linha de Saúde Açores", e os restantes "reportados através do trabalho de campo das delegações de saúde”.

Até ao momento, foram detetados na região quatro casos positivos para infeção pelo novo coronavírus, sendo um na ilha Terceira, um no Faial e dois em São Jorge.

Quanto aos casos positivos, o responsável disse que se "mantém as vigilâncias" aos contactos próximos.

Tiago Lopes frisou também que "importa explicar que os dois casos positivos na ilha de São Jorge fazem parte do mesmo grupo que viajou de férias" para o estrangeiro, pelo que "não se verifica na região transmissão local" do vírus.

Nos Açores, estão atualmente internadas "sete pessoas, dois que se encontram no Hospital de Santo Espírito", na ilha Terceira, e "um no Hospital da Horta", no Faial, "e todos clinicamente estáveis", salientou o responsável pela Autoridade de Saúde Regional.

Há ainda "quatro casos suspeitos internados no Hospital do Divino Espírito Santo", em Ponta Delgada, ilha de São Miguel, indicou.

Portugal elevou hoje para 12 o número de mortes associadas ao vírus da covid-19, segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS), que regista 1.280 casos confirmados de infeção.

O novo coronavírus já causou pelo menos 11.401 mortos em todo o mundo e foram detetados mais de 271.660 casos de infeção em 164 países e territórios.