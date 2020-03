Coronavírus e grávidas. Tudo o que deve saber para se proteger

Veja também:

As perguntas são muitas numa altura de grande incerteza como a que vivemos com o novo coronavírus. As grávidas são um grupo em que a vigilância deve ser redobrada e, por isso, a Renascença fez uma compilação das perguntas e respostas direcionadas a este grupo, que estão presentes em informação que pode ser consultada páginas da internet da Direcção-Geral da Saúde e da Sociedade Portuguesa de Obstetrícia e Saúde Materno-Fetal.

Apesar de muitas das respostas não serem definitivas, e as amostras científicas serem pequenas, porque tudo ainda é muito recente e em constante evolução, estas informações vão ajudar as mulheres que transportam bebés a preverem melhor o que as espera e o que podem ou não fazer.

As mulheres grávidas são mais suscetíveis à infeção ou têm maior risco de doenças graves, morbidade ou mortalidade com o COVID-19, em comparação com o público em geral?

Nos trabalhos científicos publicados, não existe informação sobre a suscetibilidade de mulheres grávidas ao novo coronavírus. As grávidas sofrem alterações imunológicas e fisiológicas que as podem tornar mais suscetíveis a infeções respiratórias virais, incluindo o COVID-19. Durante a gravidez, as mulheres também podem estar em risco de doença grave, morbilidade ou mortalidade em comparação com a população em geral, como observado em casos de outras infeções relacionadas com coronavírus [incluindo coronavírus da síndrome respiratória aguda grave (SARS-CoV) e coronavírus da síndrome respiratória do Médio Oriente (MERS- CoV)] e outras infeções respiratórias virais, como a gripe (influenza).

O que devem fazer para se resguardar?

As mulheres grávidas devem empenhar-se em ações preventivas habituais para evitar infeções, tais como lavar as mãos frequentemente e evitar as pessoas doentes, ou casos suspeitos que estejam sob vigilância. Devem respeitar a distância recomendada entre pessoas próximas (1 metro).

Perante os poucos dados existentes sobre as consequências de uma infeção por 2019-nCoV durante a gravidez, deverá ser recomendado o rastreio sistemático de qualquer suspeita de infeção por 2019-nCoV, de acordo com os critérios definidos pela DGS para a população geral. As investigações radiológicas torácicas (radiografia ou tomografia computadorizada) poderão ser realizadas, utilizando as proteções fetais disponíveis.