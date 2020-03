Imagens de hospital em Bergamo mostram cenário de guerra contra coronavírus

Imagens reveladas do interior de um hospital da cidade de Bergamo, em Itália, mostram um verdadeiro cenário de guerra contra o coronavírus.

A Itália é atualmente o epicentro da crise da covid-19, contabilizando já mais mortos do que na China, onde a pandemia começou.

A equipa da Sky teve acesso ao interior do hospital Papa Giovanni XXIII, onde até as salas de espera das urgências foram transformadas em alas de cuidados intensivos.

O vídeo inclui imagens de grande dureza, com profissionais de saúde totalmente assoberbados e sem capacidade de chegar a todos os doentes com pneumonia severa que precisam de auxílio, procurando desesperadamente respirar com o auxílio de oxigénio.

Os médicos “travam uma guerra aqui, e estão a perder”, diz o jornalista da Sky, enquanto as imagens mostram salas cheias de pessoas em macas, com as caras protegidas por bolsas de plástico, para evitar o contágio.

O número de mortos em Itália tem subido às centenas por dia ao longo da última semana, tendo já ultrapassado os três mil.