Angola confirma primeiros casos de coronavírus

Angola confirmou este sábado os primeiros dois casos de novo coronavírus no país.

A covid-19 vai assim avançando no continente africano, onde tardou a chegar.

Segundo a Reuters, que cita a ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, os dois casos em Angola são nacionais do país, com 36 e 38 anos, que regressaram de Portugal nos dias 17 e 18 de março.

Ao todo já há mais de 800 casos confirmados em África, tendo as Ilhas Maurícias confirmado este sábado a primeira morte e 14 casos positivos. Sem as infraestruturas médicas que existem na Europa, teme-se os efeitos da pandemia no continente africano.

Na sexta-feira o Zimbabwe também confirmou o seu primeiro caso, tendo confirmado mais um este sábado.

À medida que a doença se propaga no continente, vários países estão a tomar medidas. A Nigéria anunciou este sábado que vai encerrar os seus dois principais aeroportos.

O país africano com mais casos é a África do Sul, que confirmou 38 novos casos, aumentando o seu total para 240.