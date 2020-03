Coronavírus. Feirense faz donativo de material de proteção individual

Veja também:

A SAD do Feirense doou, este sábado, material médico ao Hospital S. Sebastião para ajudar a combater o surto de Covid-19. À unidade hospitalar de Santa Maria da Feira foram entregues centenas de equipamentos de proteção individual como luvas, toucas e cobre sapatos, assim como gel desinfetante para mãos e para superfícies. A entrega foi feita pelo diretor de Marketing da SAD, João Cunha.

O Feirense junta-se a outros clubes que têm feito donativos relevantes na ajuda ao combate ao coronavírus. O presidente da SAD, o nigeriano Kunle Soname, refere que "o donativo é outra forma que encontramos para ajudar todos aqueles que estão a combater esta terrível epidemia"

Jogadores, equipa técnica e funcionários do Feirense estão em casa, seguindo as indicação dadas pela Direção Geral de Saúde. Kunle Somane apelou a todos os sócios e adeptos do clube que "façam o mesmo". O clube de Santa Maria da Feira está no 3.º lugar da II Liga, a seis pontos do segundo posto, ocupado pelo Farense, que dá direito a promoção à I Liga.

O Feirense é a equipa em melhor forma na II Liga, com seis vitórias seguidas e 11 jornadas consecutivas sem derrotas. As competições de futebol em Portugal, tal como praticamente todo o mundo, estão suspensas, devido à pandemia da Covid-19.