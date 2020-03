Coronavírus. Morreu Lorenzo Sanz, antigo presidente do Real Madrid

Lorenzo Sanz, ex-presidente do Real Madrid, morreu este sábado, aos 76 anos, vítima do novo coronavírus.

O antigo empresário foi internado na terça-feira passada, já em estado grave, com queixas de dificuldade respiratória e febre no Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, em Madrid.

Antes de ter sido infetado, já sofria de insuficiência renal.

Lorenzo Sanz foi presidente do Real Madrid entre 1995 e 2000 e conquistou seis títulos, incluindo duas Ligas dos Campeões.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, já infetou mais de 271 mil pessoas em todo o mundo, das quais pelo menos 12.000 morreram.

Depois de surgir na China, em dezembro, o vírus espalhou-se por todo o mundo, o que levou a OMS a declarar uma situação de pandemia.

Os países mais afetados a seguir à Itália e à China são o Irão, com 1.556 mortes num total de 20.610 casos, a Espanha, com 1.236 mortes (24.926 casos), a França, com 562 mortes (14.459 casos), e os Estados Unidos, com 260 mortes (19.624 casos).

A China, sem contar com os territórios de Hong Kong e Macau, onde a epidemia surgiu no final de dezembro, conta com um total de 81.008 casos, tendo sido registados 3.255 mortes e 71.740 pessoas curadas.