Estado de emergência. Só as empresas que não despedirem terão acesso às linhas de crédito

Na sua comunicação ao país António Costa avisou que os próximos três meses vão ser muito duros, face à pandemia de coronavírus, e anunciou novas medidas para apoiar empresas e cidadãos. Entre elas, a suspensão dos prazos de arrendamento para evitar despejos e o prolongamento dos subsídios de desemprego.

Durante o seu discurso, sublinhou por diversas vezes a importância da manutenção dos postos de trabalho e do rendimento das famílias para ajudar o país a recuperar. Por isso, Costa revelou que só as empresas que não despedirem terão acesso às linhas de crédito de três mil milhões de euros, anunciadas pelo Governo no início da semana.

“Aprovámos um conjunto de linhas de crédito para as empresas” que têm como condição a “manutenção de empregos”, afirmou o primeiro-ministro. “A medida mais eficaz é apoiar os rendimentos e garantir emprego, emprego, emprego. Garantindo emprego, estamos a garantir o rendimento das famílias”, sublinhou.

Segundo o governante, parte dos salários de empresas em dificuldades vão ser pagos pela Segurança Social. Aos bancos pediu que aliviem nas prestações dos empréstimos de particulares e empresas.

Também anunciou o adiamento para o 2.º semestre do ano o pagamento do IVA e do IRC, que teria de ser pago nos próximos meses, para garantir a atividade das empresas e postos de trabalho.