Pandemia de Covid-19 visto de fora pelos especialistas GPS

Estes especialistas pertencem à rede GPS, uma plataforma digital criada pela Fundação Francisco Manuel dos Santos que mapeia os cientistas portugueses no mundo. São cientistas que na China, Itália e Estado Unidos, áreas muito afectadas, investigam ou trabalham na saúde pública, seguindo a evolução do novo coronavírus.

André Peralta-Santos de Seattle, nos Estados Unidos. É médico, epidemiologista, especialista em Saúde Publica, trabalha na Universidade Washington em Seattle. Dedica-se à investigação do impacto de políticas públicas na saúde das populações. Está neste momento em Portugal mas trará uma visão particular do que se está a passar nos Estados Unidos, até porque esteve envolvido na resposta lá.

Vitor Hugo Martins estará em direto do hospital de Turim, Itália, onde trabalha. A sua área é a Biotecnologia Industrial, é “Data Manager” na Azienda Ospedaliero Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino.

Luís Pedro Coelho sobre a China. Professor Associado em Biologia Computacional na Fudan University em Xangai, tem seguido de perto a pandemia e estava na China no início do surto. Regressou a 12 de fevereiro.

O da Capa à Contracapa é um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. A moderação está a cargo do jornalista José Pedro Frazão. Pode ouvir ao sábado às 9h30 ou sempre que quiser em podcast.

Se quiser saber mais sobre a rede GPS, está tudo aqui.