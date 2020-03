​O vírus, no caso do músico Buba Espinho, é familiar e musical

Tem um orgulho alentejano vincado, mas é um apaixonado pelo fado. A pandemia do novo coronavírus trocou as voltas à saída física do álbum de estreia. Buba Espinho lança esta sexta-feira nas plataformas digitais o seu primeiro disco, em nome próprio.



No arranque da carreira recebeu os conselhos de António Zambujo e Rui Veloso. Diz em entrevista ao programa “Ensaio Geral” da Renascença que está “a viver um sonho”. Buba Espinho, natural de Beja, tocou nos Adiafa, em 2016 venceu a Grande Noite do Fado, agora apresenta um disco com vários duetos. Zambujo e Raquel Tavares estão lá.

No seu caso, Buba Espinho, a música é uma espécie de vírus familiar.

É verdade! Fiquei logo infetado à nascença. O meu pai felizmente passou-me todo este legado que ele já tinha de muitos anos de música. Ainda continua em atividade. Lá em casa a música sempre foi presença assídua.

Daí a influência que o Cante Alentejano tem na sua música.

Sim, tem muita influência. O cante alentejano e o fado. O meu pai, como alentejano e como músico sempre me passou a mim e ao meu irmão, o respeito pela música tradicional, principalmente o cante alentejano. Eu sou de Beja e sempre tive uma grande paixão pela tradição e pelo Alentejo. O Cante é algo muito impactante. Quando eu era pequenino, o meu pai levava-me para tertúlias em casas de amigos e era realmente era muito impactante ouvir tantos homens e tão coordenados. Levo essas memórias até ao fim dos meus dias.

E como é que no meio disso entra o fado quando resolve concorrer à Grande Noite do Fado em 2016?

O cante Alentejano é coletivo e houve uma altura em que pensei em fazer algo mais do que coletivamente. Pensando, individualmente, numa carreira a solo. Então encontrei no fado essa estética de poder fazer algo a solo e participei na Grande Noite do Fado que acabei por vencer em 2016 e que me deu uma motivação para continuar a minha carreira a solo.

A sua carreira a solo teve uma ajuda de alguns padrinhos.

Felizmente sempre estive rodeado por pessoas que gostam de mim e me dão muitos conselhos, é o caso do António Zambujo e do Rui Veloso. Eles já eram amigos do meu pai. Sempre me deram conselhos e formas de abordar isto do que é ser músico profissional e viver da música. Sempre ouvi muito os conselhos deles. Agora que a carruagem já está a andar, as coisas têm sido mais fáceis.

Diz que a carruagem está a andar porque há um disco, o primeiro, a sair em formato digital, este dia 20 de março. Que disco é este?

Eu gosto de definir este disco como uma tríade. Há a abordagem à música tradicional, o cante alentejano e o fado, e depois há as canções compostas por mim. Todas as músicas se relacionam e interligam porque, como disse, o cante alentejano e o fado são dois géneros musicais que influenciam muito a minha música. Como é obvio, se não estou a cantar fado ou cante alentejano coloca a minha identidade.

Identidade é uma palavra que define muito o seu trabalho.

Sim, define muito e diferencia-me um pouco de outros artistas que são exclusivos de fado ou cante alentejano. Eu luto muito por ter uma identidade, para poder defender a minha música. As pessoas que me ouvem poderem identificar-me logo, acho que é fantástico. Acho que é a luta de todos os artistas é em busca de uma identidade, algo genuíno e original.

Como é que se imagina daqui a 10 anos?

Já com muitos discos editados e concertos feitos. Basicamente é isso que me motiva e alimenta, o palco e o estúdio. É o meu trabalho, mas ao mesmo tempo é estar a viver um sonho, poder correr o país inteiro e quem sabe o mundo a apresentar a minha música e a transmitir os valores do meu país e da música tradicional portuguesa.

Este disco tem duetos, por exemplo com a Raquel Tavares. Gosta de partilhar o palco?

Sim, acho que a base de muitas coisas na música em Portugal é a partilha. Mesmo em outras profissões, temos de aprender com os mais velhos, com colegas que têm abordagens diferentes sobre a música. Eu gosto de beber tudo dos outros e a partilha faz-me perceber como é que os outros artistas trabalham. Ouvir a opinião deles para mim é muito enriquecedor.

E com quem são os duetos?

Participou a Raquel Tavares, o Tiago Nacarato em conjunto com um grande amigo, o Diogo Brito e Faro que também compôs uma música e o António Zambujo. As músicas vão ganhando vida quando passam para o público.

Para quem nunca ouviu a sua música, o que diria?

Apelava a que ouvissem a minha música e entendessem a mensagem que tenho para lhes passar. São mensagens de histórias de amor, de histórias simples com princípios simples e muito bonitos. É uma mensagem de paz e amor nas canções. Eu tento retratar as minhas memórias em algumas canções. Isto quase que é um disco cronológico, porque marco as fases da minha vida, quer pessoal, quer profissional. Claro que quem está mais perto percebe, mas eu abro um pouco da minha alma e do meu coração para mostrar às pessoas como é um pouco a minha vivência, como faço a minha música e porque a faço.