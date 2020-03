​Covid-19: Festival Dias da Música do CCB adiado para setembro

Ainda a tempo de comemorar os 250 anos do nascimento de Beethoven que se assinalam em 2020, o Festival Dias da Música vai ter lugar de 2 a 5 de setembro. A iniciativa foi adiada. Estava programada para abril, mas esta sexta-feira o Centro Cultural de Belém anunciou o seu adiamento. Em causa está a situação de pandemia do novo-coronavírus.



Em comunicado, o Conselho de Administração da Fundação Centro Cultural de Belém explica que “decidiu prolongar a suspensão da programação cultural, atividades e serviços para lá da data inicialmente prevista”. Contudo, não adianta quando será retomada a programação.

Com a alteração da data dos Dias da Música, o CCB informa que vai manter “o foco em Beethoven e parte do programa previamente anunciado”, mas acrescenta que “os Dias da Música apresentam-se renovados, como uma celebração da música no verão de Lisboa, abrindo a nova temporada do CCB”.

Numa altura em que ainda não é conhecido o novo programa que será anunciado em breve, o CCB explica que “a troca ou devolução de bilhetes adquiridos poderá ser efetuada nos respetivos pontos de venda, ou na Bilheteira do CCB, após a sua reabertura em data a anunciar”.

Enquanto as portas do CCB permanecem fechados, aquela instituição cultural diz que vai “disponibilizar semanalmente podcasts, concertos, visitas virtuais e outros conteúdos de acesso gratuito” através da internet, porque, escreve “a cultura não é dispensável. Porque isolamento não é afastamento. Porque podemos continuar próximos”.