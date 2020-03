Coronavírus. Francisco Geraldes faz entregas em casa a idosos

Altruista, Francisco Geraldes, médio do Sporting, disponibilizou-se para ajudar os mais idosos que necessitem de compras básicas no atual período de isolamento social, devido à pandemia da Covid-19.



Em casa, como a grande maioria da população, Geraldes explicou a Bola Branca o que pretende fazer, em parceria com o amigo e humorista Diogo Faro, na sua zona de residência em Lisboa.

"É muito fácil, embora nos esqueçamos diariamente de nos pormos no lugar do outro. E percebo isso até pelo meu avô que tem dificuldades em ir ao supermercado, quanto mais numa altura destas. Por isso, quem for da minha zona e da zona do Diogo [Faro] - Avenida de Roma, Entrecampos - nós trataremos, com todos os cuidados [sanitários] de comprar os produtos desejados, deixando-os à porta ou onde as pessoas necessitem", disponibiliza-se o médio leonino.