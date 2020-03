Papa concede indulgência plenária a afetados pela Covid-19 e aos profissionais de saúde

O Papa Francisco concede indulgência plenária, a título excecional, aos fiéis, face à pandemia do novo coronavírus que estamos a viver. O decreto da Penitenciaria apostólica foi publicado esta sexta-feira.

“Permaneçamos firmes no que realmente importa”, af(...)

A indulgência plenária abrange ainda os fiéis afetados pelo coronavírus, submetidos à quarentena por ordem da autoridade de saúde e que estão impossibilitados do acesso ao sacramento da confissão.

Esta sexta-feira, na homília da missa a que presidiu, o Papa deixou alguns conselhos aos fiéis que estão impedidos de se confessar.

"Se não encontras um sacerdote para te confessares, fala com Deus, Ele é o teu Pai, e diz-lhe verdade: ‘Senhor, fiz isto, isto, isto … Perdoa-me’, e pede-lhe perdão de todo coração, com o ato de contrição, e promete-lhe: ‘Depois vou me confessar, mas perdoa-me agora’. E imediatamente voltarás à graça de Deus”, declarou Francisco.

