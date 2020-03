Instituições sociais "vão ter grande dificuldade em pagar ordenados"

Veja também:

A Igreja está preocupada com o final do mês e o pagamento de ordenados a trabalhadores das instituições do setor social, diz à Renascença o presidente da Comissão Episcopal da Pastoral Social e Mobilidade Humana, D. José Traquina.

O também bispo de Santarém afirma que, no final do mês, "as instituições da Igreja e não só, vão ter grande dificuldade em pagar ordenados porque não receberam aquilo que deviam ter recebido".