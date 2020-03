Emergência coronavírus. Papa autoriza indulgência plenária

Em simultâneo com este decreto, o Vaticano publicou uma nota explicativa desta medida excecional, “sobre o sacramento da reconciliação na actual situação de pandemia”, tendo em conta “a gravidade das atuais circunstâncias” e a “urgência e centralidade do sacramento da reconciliação”.

Indulgência plenária - para quem e como?

O decreto concede Indulgência plenária aos fiéis doentes com coronavírus, submetidos a quarentena obrigatória, nos hospitais ou na própria habitação, “desde que desejem afastar-se de qualquer pecado, se unam espiritualmente, através dos meios de comunicação, à celebração da missa, da oração do terço, da Via Sacra ou, pelo menos, que rezem o Credo, o Pai Nossa e invoquem a Virgem Maria” Além de uma contrição bem feita sobre os pecados cometidos, deve haver ainda o propósito “de rezar pelas intenções do Santo Padre” e desejar confessar-se pessoalmente “mal lhe seja possível”.

O pessoal de saúde, os familiares e todos os voluntários que ajudam os doentes e se expõem ao risco de contágio também beneficiam de indulgência plenária, nas mesmas condições.

O mesmo benefício é ainda extensivo “aqueles fiéis que oferecem a visita ao Santíssimo Sacramento, a adoração eucarística ou a leitura da Sagrada Escritura, pelo menos durante meia hora, rezam o terço, participam na Via Sacra, ou recitam a Coroa da Divina Misericórdia para implorar de Deus Omnipotente o fim da epidemia, o alívio dos aflitos e a salvação eterna daqueles que o Senhor chamou a si”.

Esta sexta-feira, na homília da missa a que presidiu, o Papa deixou alguns conselhos aos fiéis que estão impedidos de se confessar.

"Se não encontras um sacerdote para te confessares, fala com Deus, Ele é o teu Pai, e diz-lhe verdade: ‘Senhor, fiz isto, isto, isto … Perdoa-me’, e pede-lhe perdão de todo coração, com o ato de contrição, e promete-lhe: ‘Depois vou me confessar, mas perdoa-me agora’. E imediatamente voltarás à graça de Deus”, declarou Francisco.

