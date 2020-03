Coronavírus. “Na retaguarda, há uma multidão que reza” pelos médicos

“Continuamos em comunhão com todos os profissionais de saúde, procurando ampará-los com a nossa oração”, afirma o bispo, que acrescenta: “gostaríamos que soubessem que, na retaguarda, há uma multidão de pessoas que reza por eles e que quer apoiar e sustentar a sua ação em favor do próximo”.





“Na Capela da Casa Episcopal faremos a abertura com um tempo de adoração ao Santíssimo Sacramento, sexta-feira, dia 20, às 21h00; e o encerramento também com uma hora de adoração, no sábado, dia 21, às 21h00”. Os dois momentos serão transmitidos na página de Facebook da diocese de Coimbra, como aconteceu, na quinta-feira à noite com a recitação do terço, também em resposta a um convite do Papa.

Aos domingos, a eucaristia que o bispo de Coimbra celebra, às 9h00, também tem transmissão via internet.